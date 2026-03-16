Песков отказался комментировать публикацию о лечении лидера Ирана в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикации СМИ о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приехал в Москву для лечения.

«Вы знаете... подобные сообщения мы никак не комментируем»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Али Хаменеи. Его сын Моджтаба был ранен, но, как сообщили иранские власти через несколько дней, «с ним все в порядке». 9 марта его избрали новым верховным лидером, но на публике он так и не появлялся.

Катарское издание «Аль-Джарида» со ссылкой на источники сообщало, что 12 марта Моджтаба Хаменеи был доставлен в Москву «российским военным самолетом в рамках строго засекреченной операции из-за состояния его здоровья и безопасности». По утверждению издания, аятолла перенес операцию и проходит лечение в частной больнице.

Лусине Баласян