По факту контрабанды леса из Прикамья возбуждено уголовное дело

Пермская транспортная прокуратура выявила нарушения таможенного законодательства при экспорте леса из Пермского края. Материалы надзорного ведомства стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что во исполнение международного контракта одной из фирм на территорию иностранного государства через таможенную границу ЕАЭС незаконно перемещены лесоматериалы хвойных пород стоимостью более 1,4 млн руб. Груз был продекларирован с использованием подложных документов об источнике происхождения древесины.

На основании материалов прокуратуры Пермская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).