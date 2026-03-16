СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении директора одной из компаний. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В Татарстане на директора фирмы завели дело за неуплату 41 млн рублей налогов

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ В Татарстане на директора фирмы завели дело за неуплату 41 млн рублей налогов

По данным полиции, подозреваемый вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о финансовых отношениях с 17 контрагентами. Таким образом организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму более 41 млн руб.

По сообщению следственного управления, речь идет о компании «Зубр Инжиниринг», которая занимается подготовкой строительных площадок.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) предусматривает до двух лет лишения свободы.

Анна Кайдалова