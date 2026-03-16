98-я церемония вручения премий Американской киноакадемии — одно из главных событий, освещаемых мировыми медиа. Комментаторы обсуждали самые разные темы — от фильмов-победителей (в этом смысле позиции были едины) до политизированности самой церемонии (по этому вопросу мнения разошлись). А кто-то размышлял о том, насколько уместны такие события, да и сам кинематограф в современном мире.

Il Sole 24 Ore (Милан, Италия) «Битва за битвой» — один из шедевров века Серьезная политическая составляющая фильма «Битва за битвой» находит идеальный баланс с очень сильным развлекательным эффектом. Он возникает в том числе благодаря чрезвычайно забавным сценам, разворачивающимся в параноидальной и гротескной атмосфере, которая свойственна нашему настоящему. По всем этим причинам это не только фильм года, но и произведение искусства, которого мы долго ждали и которое способно с такой силой и глубиной представить современную нам эпоху. «Оскар» поможет ему еще больше закрепиться в анналах, хотя, как мы говорили в начале и как писали с момента его выхода в прокат, в этом, возможно, не было необходимости: «Битва за битвой» — один из шедевров нашего века, новая веха в истории кинематографа всех времен.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Большой успех «Битвы за битвой» Как и ожидалось, 98-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар» стала триумфом фильма «Битва за битвой»… Но в то время как фундаментальный труд Пола Томаса Андерсона уверенно шел к своей победе, были на этой воскресной церемонии и моменты искреннего удивления и неожиданных поворотов… Соведущие ловко избегали упоминания имени президента Дональда Трампа, но его политика после возвращения в Белый дом была явной мишенью из шуток… Сама церемония время от времени отходила от непосредственной сути мероприятия к обсуждению проблем, стоящих перед киноиндустрией и страной в целом. Например, обеспокоенностью растущим использованием искусственного интеллекта (ИИ) в творческом сегменте… Еще одним поводов для тревоги… был президент Дональд Трамп с… нападением на Венесуэлу и Иран, а также жестким преследованием мигрантов в США… Но если некоторые создатели фильмов… намекали на свои антитрамповские взгляды, мало кто напрямую осудил его политику.

Le Figaro (Париж, Франция) «Оскар-2026»: Пол Томас Андерсон получил награду за фильм «Битва за битвой», Майкл Б. Джордан — за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники» Американская киноакадемия раздала «Оскаров» Несмотря на напряженную политическую обстановку, вечер вручения премии вновь прошел очень чинно: было мало запоминающихся выступлений и лишь единичные косвенные упоминания президента США Дональда Трампа. Пришлось дождаться вручения двух наград за лучшие документальные фильмы, чтобы наконец-то вспомнить о том, в каком состоянии находится мир. Сдержанная, но приятная церемония свидетельствовала о беспокойстве индустрии за свое будущее: несколько юмористических сценок и выступлений были посвящены протесту против искусственного интеллекта и адаптации великих классических произведений под вертикальный формат телефонов или шаблонные сценарии стриминговых платформ. Надежным убежищем по-прежнему остается ностальгия по былому величию Голливуда. Хотя Брижит Бардо, как ни странно, осталась незамеченной, сегмент «In Memoriam», посвященный кинодеятелям, ушедшим из жизни в этом году, подарил самые трогательные моменты вечера.

The Guardian (Лондон, Великобритания) «Оскар» кажется несуразным в эпоху бесконечного кризиса. Но кино все еще сохраняет значимость Непрекращающаяся консолидация киностудий, балансирующие на грани банкротства операторы кинотеатров, расцвет искусственного интеллекта и старая добрая апатия зрителей превратились в ужасного Мегазорда экзистенциальных кризисов. Глядя на это, даже случайные наблюдатели могут задуматься, не станут ли фильмы такими же неактуальными, как старье вроде оперы и балета… Трудно наслаждаться «Оскаром», когда чуть ли не каждый год академии приходится извиняться за то, что она вообще «в нынешних обстоятельствах» проводит это мероприятие… Сейчас «Оскар» существует в непрекращающемся цикле безумия, который делает практически невозможным просто воспринимать это событие как веселое развлечение, полное красивых людей, радующихся своей удаче… Но даже если церемония награждения сбилась с пути, кино все равно сохраняет значимость. Искусство всегда будет значимым, потому что это единственный способ для человечества по-настоящему познать себя. Это зеркало, в которое мы глядим, чтобы сказать, что мы красивы. Или чаще всего, чтобы показать, как мы на самом деле можем быть уродливы.

Hollywood Deadline (Лос-Анджелес, США) «Оскар» выкручивает политику на максимум: пока Дональд Трамп яростно обрушивается на СМИ, ведущие церемонии и победители выступают против «хаотичных, пугающих времен» В этом году церемония вручения «Оскара» была еще более политизированной не только благодаря сюжетам фильмов-победителей… но и благодаря скрытым или явным отсылкам к неспокойным временам периода президентства Дональда Трампа… Юмор и комментарии о мировых событиях и деятелях давно являются неотъемлемой частью большинства церемоний вручения «Оскара», но то, насколько явно занимали определенную позицию выступающие на сцене, год от года было разным. На сегодняшней церемонии прозвучали отсылки к международному составу номинантов, к способности кино объединять и к первым достижениям победителей из разных стран.

Подготовили Алена Миклашевская, Елизавета Труфанова