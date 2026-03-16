Песков переадресовал Зеленскому вопрос о поставках российских дронов в Иран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о поставках российских дронов Ирану во время американо-израильской военной операции. Господина Пескова попросили ответить на соответствующее высказывание президента Украины Владимира Зеленского.
«Здесь, наверное, вам нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивая у него, откуда он взял такую информацию,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.— Мы не комментируем подобные заявления».
По словам Владимира Зеленского, Москва передала Тегерану дроны типа «Шахед», которые использовались при иранских ответных атаках на Ближнем Востоке. «Они используют иранские лицензии, вы знаете, что они построили и произвели много дронов. Они их передали. У меня есть 100% факты, что иранский режим использовал эти дроны против американских баз и против своих соседей на Ближнем Востоке»,— сказал господин Зеленский в комментарии журналисту Фариду Закарии (цитата по «Украинской правде»). В том же интервью украинский президент рассказал, что узнал от своей разведки об использовании Ираном полученных от РФ сведений.