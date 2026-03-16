Житель Оренбурга предстанет перед судом за незаконный ремонт огнестрельного оружия
Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении 69-летнего жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконный ремонт огнестрельного оружия и его основных частей). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
По версии следствия, обвиняемый отремонтировал двуствольное охотничье ружье в своей мастерской. За работу он получил денежное вознаграждение. Обвиняемый нарушил установленный законом порядок.
Нарушение по ч. 1 ст. 223 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года.