Житель Оренбурга предстанет перед судом за незаконный ремонт огнестрельного оружия

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении 69-летнего жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконный ремонт огнестрельного оружия и его основных частей). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, обвиняемый отремонтировал двуствольное охотничье ружье в своей мастерской. За работу он получил денежное вознаграждение. Обвиняемый нарушил установленный законом порядок.

Нарушение по ч. 1 ст. 223 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года.

Руфия Кутляева