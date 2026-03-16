В Тольятти организаторы концертов Дмитрия Четвергова осуждены за мошенничество

Житель Тольятти вместе с сообщником осужден за мошенничество с «Пушкинскими картами» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им назначено наказание в виде шести лет и пяти лет двух месяцев колонии общего режима соответственно. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба в размере 12 млн рублей. Приговор вынес Автозаводский районный суд Тольятти. Об этом сообщает прокуратура.

Музыкант Дмитрий Четвергов

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Музыкант Дмитрий Четвергов

Суд установил, что один из обвиняемых по сговору с сообщником зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы организовать в Самарской области концерт музыканта Дмитрия Четвергова. Затем он заключил с билетным оператором договор о продаже билетов на выступления артиста.

Билеты на концерты приобретали привлеченные через соцсети сообщники обвиняемых и знакомые им молодые люди — держатели «Пушкинских карт». Деньги с карт обналичивались, а за фиктивную покупку билета преступники получали вознаграждение на суммы от 300 до тысячи рублей.

В сентябре — октябре 2022 года на концертных площадках Самары, Тольятти и Сызрани состоялись четыре концерта Дмитрия Четвергова. На выступлениях собралось мало зрителей, а их возраст не соответствовал возрасту держателей «Пушкинской карты».

Также на концерты Дмитрия Четвергова пришли зрители, приглашенные организаторами бесплатно. В итоге было похищено более 12 млн рублей. Сообщники подсудимых также стали фигурантами уголовного дела. Расследование продолжается.

Георгий Портнов