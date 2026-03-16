В Ульяновской области задержан организатор экстремистской организации

Сотрудниками управления ФСБ по Ульяновской области пресечена противоправная деятельность адептов запрещенной на территории РФ экстремистской организации, сообщило в пятницу ведомство.

По информации УФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками спецслужб было установлено, что житель Димитровграда Ульяновской области организовал деятельность экстремистской организации в целях распространения ее идей и вовлечения в ее ряды новых сторонников на территории региона.

По данным источников «Ъ-Волга», речь идет о создании ячейки «Свидетелей Иеговы» (в 2017 году признана судом экстремистской и запрещена в РФ).

Как отмечают в УФСБ, организаторы и участники преступной группы проводили собрания, в том числе в онлайн-формате, где изучалась и распространялась запрещенная литература и информационные материалы экстремистского содержания. Активные участники ячейки призывали не подчиняться органам государственной власти, отказываться от прохождения службы в Вооруженных силах, не участвовать в выборах.

По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты запрещенные религиозные экстремистские материалы, документация организации, средства мобильной связи, банковские карты.

Следственным отделом УФСБ России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту организации экстремистской ячейки (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и по факту участия в деятельности экстремистской организации ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск