Челябинская область заняла третье место в России по числу индустриальных парков

По итогам 2025 года Челябинская область заняла третье место среди регионов России по числу созданных индустриальных парков и девятое место — по числу промышленных технопарков. Всего на Южном Урале действуют 14 таких объектов, сообщила пресс-служба областного министерства промышленности.

В Челябинской области в 12 индустриальных парках и двух промышленных технопарках промышленной инфраструктурой обеспечены 69 резидентов. На объектах работают 12,4 тыс. человек. Общая производительность предприятий, куда входят отгруженные товары, выполненные работы и услуги, составила 72,3 млрд руб. в прошлом году. Объем инвестиций в основной капитал резидентов парков вышел на уровень 14,3 млрд руб. после 10,1 млрд руб. в 2024-м.

В прошлом году в июне был создан индустриальный парк «Гринполис» площадью 17 га. На его территории возможно проектировать и строить современные объекты, а также развивать роботизацию, аддитивные технологии, металлообработку. В состав резидентов входит одно предприятие. В октябре открыли индустриальный парк «Эльтаун» площадью 12,8 га. Он предназначен для размещения экологически чистых производств. Резидентами являются семь организаций. Кроме того, в Челябинске начали создавать промышленный технопарк, площадь производственных помещений которого составит 22 тыс. кв. м.

