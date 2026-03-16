В Кремле не согласны с сообщениями об утрате интереса США к переговорам по Украине

В администрации президента США Дональда Трампа не потеряли интерес к урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели, действительно, подобные сообщения, и в том числе то, о котором вы говорите. Но, с другой стороны, активное упоминание президентом Трампом темы Украины в последние дни в его заявлениях говорит об обратном»,— сказал господин Песков на брифинге.

Как ранее писала Financial Times, переговорный процесс по Украине замедлился из-за того, что президент США Дональд Трамп потерял к нему интерес. По словам собеседников газеты, на снижение интереса к посредничеству в переговорах повлияло начало военной операции США и Израиля против Ирана. Перенос внимания США на конфликт в Иране один из дипломатов назвал «катастрофой» для Украины и Евросоюза.

