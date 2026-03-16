«Нова» сыграет с «Факелом» в первом раунде плей-офф волейбольной Суперлиги

Стал известен соперник новокуйбышевской «Новы» в первом раунде плей-офф мужской волейбольной Суперлиги. Коллектив из Самарской области на этой стадии сыграет с «Факелом» из Нового Уренгоя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По итогам предварительного этапа «Нова» заняла восьмое место, «Факел» финишировал на девятой позиции. Первый матч квалификационного раунда плей-офф пройдет 18 марта в Новом Уренгое, ответная встреча состоится 21 марта в Новокуйбышевске.

В квалификационном раунде команды сыграют по два матча. При равенстве очков по итогам двух игр сразу после второй встречи проводится «золотой сет» до 15 очков, победитель которого выходит в следующий этап.

В других парах плей-офф сыграют: «Динамо-Урал» (Уфа) и «Белогорье» (Белгород), «Горький» (Нижний Новгород) и «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область), а также «Газпром-Югра» (Сургут) и «Енисей» (Красноярск). Напрямую в четвертьфинал пробились «Зенит-Казань», санкт-петербургский «Зенит», московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив».

Андрей Сазонов