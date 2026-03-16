Свыше 300 млн рублей выплатил Росгосстрах клиентам в Удмуртии в 2025 году

В 2025 году Росгосстрах выплатил своим клиентам в Удмуртии 315,7 млн руб. по страховым случаям. Порядка 83% от этой суммы, или более 262 млн руб., — это выплаты по автострахованию, ОСАГО и каско. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметила директор филиала Росгосстраха в Удмуртии Ольга Заровняева, на региональном рынке компания стабильно находится в числе лидеров в сегменте автострахования, включая каско. Как показывают проводимые компаний замеры индекса клиентской удовлетворенности (CSI — Customer Satisfaction Index), страхователи с полисами каско оценивают процесс урегулирования в 8,4 балла по 10-балльной шкале. Самая крупная выплата по каско в прошлом году в Удмуртии составила почти 5,8 млн руб. — РГС оплатил ремонт грузовика Volvo 2019 года выпуска. Этим же годом выпуска датируется и грузовик «КамАЗ», за ремонт которого Росгосстрах заплатил почти 3,6 млн руб.

«Полис каско с полным покрытием остается самым эффективным инструментом финансовой защиты вложений в автомобиль, особенно на фоне роста цен на запчасти и лакокрасочные материалы. Застраховать риски серьезных повреждений или конструктивной гибели автомобиля в ДТП — это разумная предусмотрительность. Тем более что можно значительно снизить стоимость полиса, застраховавшись только от крупных трат и применив франшизу»,— поясняет Ольга Заровняева

Почти 25 млн руб. выплатил Росгосстрах жителям Удмуртии за поврежденное жилье. Как заметила Ольга Заровняева, прошедший год обошелся без глобальных природных катаклизмов, что отразилось и на статистике страховых случаев, и на сумме страховых выплат. В то же время в прошлом году увеличилось число пожаров в частном секторе — в целом по компании доля сообщений по «огненным» рискам в общем объеме поданных заявлений превысила 23%. А сумма выплат по таким страховым случаям оказалась в 9,3 раза выше, чем, например, за имущественный ущерб из-за природных явлений. В Удмуртии выплаты из-за пожаров также были самыми крупными. Так, более 1,5 млн руб. выплатил Росгосстрах домовладельцу из Воткинского района. Более 1 млн руб. — из Сарапульского.

«Очень часто причина пожара — неисправное электрооборудование, —говорит Ольга Заровняева.— Это особенно опасно в частном секторе, где немало деревянных домов, и есть риск, что огонь перекинется на соседние строения».

Директор филиала Росгосстраха в Удмуртии напомнила, что в перечень самых распространенных страховых случаев в частном секторе по традиции входят связанные с непогодой катаклизмы, а также кражи — их число в прошлом году увеличилось. А в квартирах — это заливы. В целом же общий объем выплат РГС по договорам имущественного страхования физических лиц составил в 2025 году почти 2,18 млрд руб.

Почти 22 млн руб. составили выплаты филиала по ипотечным кредитам. Самую большую сумму — более 12,8 млн руб. — компания выплатила после установления заемщику I группы инвалидности. Почти 5,4 млн руб. — после выявления у клиента сложного заболевания.

«При покупке жилья в ипотеку заемщик по законодательству обязан застраховать недвижимость, которая до выплаты долга остается в залоге у банка,— напоминает Ольга Заровняева.— Решение страховать жизнь и здоровье каждый принимает самостоятельно. Однако из нашей практики такая страховка — это оправданный шаг и говорит о настоящей заботе о близких людях».