ИИ повелся на рецепт пельменей

Разработчик написал в резюме рецепт пельменей и получил приглашение на собеседование. Алгоритмы отметили анкету как подходящую под критерии отбора. “Ъ FM” поговорил с автором резюме и узнал, легко ли было обмануть искусственный интеллект.

Такой популярностью может похвастаться не каждый соискатель: у резюме с пельменями было 450 подходящих вакансий и больше 800 откликов. В качестве опыта IT-специалист написал, как солил воду и сколько сделал оборотов ложкой. Среди достижений: «зафиксировал всплытие 95% пельменей как индикатор операционного успеха» и «предотвратил 100% возможных прилипаний».

Таким образом он хотел узнать, почему кто-то платит за продвижение вакансии, но получает множество автоматических откликов с отказом, а также проверить, насколько легко обмануть систему. Эйчар заметил подвох только на собеседовании, рассказывает автор эксперимента Оскар Ланский:

«Честно говоря, результат превзошел все мои ожидания. Я понимал, что рынок труда в контексте сайтов с поиском работы сейчас скатился в полный сюрреализм. Но чтобы настолько... Эйчар, мягко говоря, удивился и позвал своего коллегу. Я рассказал, как на самом деле обстоит дело, и их это, видимо, впечатлило. В компании даже были готовы предложить оффер».

Специалисты кадрового рынка делятся: такие шутки уже становятся частью рутины. Никого не смутит, если в выдачу попадет резюме Шрека Огровича Болотова с солидной фотографией героя мультика DreamWorks. Впрочем, алгоритмы способны справиться с такими ловушками, считает основатель стартапа HireMate Тимофей Валов, который разрабатывает ИИ-агентов для рекрутинговых компаний:

«Искусственный интеллект в подборе призван сократить время, которое уходит у живого человека на обработку вакансий. В этом смысле фильтры решают проблему. Первый же реальный эйчар, до которого дойдет такой кандидат, просто не пропустит его дальше».

Нейронайм может стать большой проблемой, если грамотные специалисты не проходят фильтры. В итоге вакансия долго остается открытой, а деньги бизнеса тратятся впустую, отмечает замгендиректора кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова:

«На данный момент инструмент выстроен так, что считывает минимальное количество требований, которые можно однозначно отсеять. Так ты не рискуешь потерять грамотного кандидата из-за того, что ИИ неправильно считал его данные. В остальных случаях — человеческий фактор никто не отменял».

Эксперты отмечают: рынок труда зациклился. Искусственный интеллект отбирает соискателей, которым резюме сделала другая нейросеть. А некоторые зарабатывают на том, что подгоняют анкеты под требования ИИ. Но чтобы алгоритмы вас приняли, одних ключевых слов недостаточно, говорит управляющий партнер компании по подбору персонала The Edgers Роман Тышковский:

«Простое написание тегов, конечно, не сработает. Чаще всего система отбора гораздо более глубокого интеллектуального уровня. У них есть вес каждого слова: сколько раз оно упоминается, каким образом происходит анализ текста и так далее. Но если стоит какая-то старая система, не очень успешная или, например, ограниченная городом или числом кандидатов, требовательность к рейтингу снижается. И система настраивается под конкретную задачу».

Заниматься настройкой искусственного интеллекта дорого и долго. Как пишет Business Insider, корпорации все чаще просят соискателей даже не отправлять резюме — читать его никто не будет. Теперь кадровики смотрят сразу на кейсы и релевантные навыки, проверяют портфолио в соцсетях. Кроме того, работодатели готовы продлевать испытательный срок, чтобы увидеть реальные компетенции.

Анжела Гаплевская