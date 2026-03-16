«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Монетарная политика западных банков
Главной темой этой недели остается конфликт на Ближнем Востоке, но с точки зрения рыночных событий ближайшие дни обещают быть очень интенсивными. 18 марта состоится заседание американского Центробанка по монетарной политике. Регуляторы Великобритании, Швейцарии и Евросоюза проведут совещания по экономической ситуации, а 20 марта российский Центробанк примет решение по ключевой ставке. Как эти события отразятся на рынках? На что обратить внимание инвесторам? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.
Олег Богданов: На Западе главная проблема — это рост инфляционных настроений. Цены на нефть 16 марта снова растут — стоимость Brent уже выше $106 за баррель. Ситуация в Ормузском проливе не нормализуется, и все идет к тому, что нефтяной рынок начнет дисконтировать продолжительность событий на Ближнем Востоке. А это уже означает, что цены на нефть с точки зрения такого уровня рисков будут переоценены в сторону повышения. Стратеги Goldman Sachs говорят о том, что к концу марта, если война с Ираном не завершится, цена уйдет на максимум 2008 года, а это $147 за баррель. При такой стоимости нефти никакого разговора о снижении ставок западными регуляторами быть не может, несмотря на давление президента США Дональда Трампа на Федрезерв. Напротив, они могут рассмотреть вопрос о повышении ставок, если инфляция на Западе начнет активно расти. При этом рост рисков приведет к укреплению доллара.
