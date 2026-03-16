«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главной темой этой недели остается конфликт на Ближнем Востоке, но с точки зрения рыночных событий ближайшие дни обещают быть очень интенсивными. 18 марта состоится заседание американского Центробанка по монетарной политике. Регуляторы Великобритании, Швейцарии и Евросоюза проведут совещания по экономической ситуации, а 20 марта российский Центробанк примет решение по ключевой ставке. Как эти события отразятся на рынках? На что обратить внимание инвесторам? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: На Западе главная проблема — это рост инфляционных настроений. Цены на нефть 16 марта снова растут — стоимость Brent уже выше $106 за баррель. Ситуация в Ормузском проливе не нормализуется, и все идет к тому, что нефтяной рынок начнет дисконтировать продолжительность событий на Ближнем Востоке. А это уже означает, что цены на нефть с точки зрения такого уровня рисков будут переоценены в сторону повышения. Стратеги Goldman Sachs говорят о том, что к концу марта, если война с Ираном не завершится, цена уйдет на максимум 2008 года, а это $147 за баррель. При такой стоимости нефти никакого разговора о снижении ставок западными регуляторами быть не может, несмотря на давление президента США Дональда Трампа на Федрезерв. Напротив, они могут рассмотреть вопрос о повышении ставок, если инфляция на Западе начнет активно расти. При этом рост рисков приведет к укреплению доллара.

