Премьер-министр Республики Сербской Саво Минич подал в отставку

Премьер-министр Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Саво Минич во второй раз с начала года подал в отставку. Он объяснил свое решение внешними факторами.

«Мы переизберем новое правительство, я ухожу в отставку,— сказал премьер на пресс-конференции (цитата по RTS).— Мы демонстрируем политическую силу, серьезность и мощь».

Политик добавил, что его решение в том числе связано с попыткой «обеспечить законность и легитимность нынешнего правительства». Сейчас «существуют возражения со стороны международного сообщества», пояснил он. Саво Минич добавил, что проконсультировался с президентом Республики Сербской Синишей Караном. Тот заявил, что вновь выдвинет его кандидатуру на этот пост и что правительство в таком составе пользуется поддержкой.

Саво Минич уже подавал в отставку в январе. Позднее Народная скупщина (однопалатный парламент Республики Сербской.—"Ъ") вновь утвердила его кандидатуру на пост премьера.

