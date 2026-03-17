Жилой дом «Циолковский» от «ВЫБОР» – инвестиции в новое качество жизни на Левом берегу Воронежа

Строительная компания «ВЫБОР» открыла продажи в новом жилом доме «Циолковский». Передача ключей запланирована на III квартал 2028 года. На старте скидка на квартиры — 20%.

«Циолковский» — это воплощение современного минимализма в Левобережном районе. Архитектурный облик здания построен на гармонии природных оттенков фасада, изящных французских балконов, увеличенных окон и панорамного остекления холлов. В доме предусмотрено 195 квартир: от функциональных студий площадью 23,5 кв. м до просторных евротрешек 59,7 кв. м. Базовая черновая отделка для реализации любого авторского дизайна.

Удобная колясочная в холле первого этажа, подземный паркинг на 52 места и индивидуальные кладовые закрывают два главных запроса городского жителя – хранение и парковка без стресса. Для инвесторов и предпринимателей на первом этаже предусмотрены коммерческие помещения площадью от 38,7 до 313,7 кв. м со свободной планировкой и отдельными входами.

Дом стоит на первой линии улицы Циолковского, рядом конечные остановки популярных городских маршрутов. Всего 15 минут до центра Воронежа, это не преувеличение, а реальный маршрут через Вогрэсовский мост.

В шаговой доступности лицей № 15, гимназия № 5, школа № 90, два детских сада, университетские кампусы ВГЛУ, ВГТУ и ВГУИТ, а также медицинский кластер: ГКБ № 5, поликлиника № 5, роддом № 2.

Для тех, кто особенно ценит окружающую среду: окна большинства квартир выходят на сквер Героев Стратосферы, который станет естественным продолжением территории дома. «ВЫБОР» благоустроит прилегающий участок сквера. Здесь появится детская площадка, спортивная зона, сеть прогулочных дорожек и обустроенные места для тихого отдыха.

В продолжение пеших маршрутов рядом расположены сквер Циолковский, парк Авиастроителей и Воронежский зоопарк. В восьми минутах езды парк «Алые паруса».

Циолковский мечтал о звездах. «ВЫБОР» строит дома для тех, кто мыслит так же масштабно. Жилой дом «Циолковский» – точка, из которой удобно двигаться вперед к лучшему будущему.

На старте продаж есть возможность выбрать лучший вариант по наиболее выгодным условиям:

скидка 20% на пул планировок – квартиры от 3,4 миллиона рублей*;

сниженные базовые ставки в банках-партнерах (ПАО «Совкомбанк» – от 5,9%, ПАО «Сбербанк» – от 8,1%) на льготный период;

удобная программа беспроцентной рассрочки.

Подробнее познакомиться с проектом, выбрать квартиру, изучить условия акции и оставить заявку можно на сайте «ВЫБОР», по телефону: 8 (800) 300-76-75 или в офисе продаж по адресу: ул. Владимира Невского, д. 19.

*указанная стоимость действительна на момент публикации. Специальное предложение со скидкой 20% ограничено, действует до 15.04.2026 г. Программа со сниженной базовой ставкой действует до 31.03.2026 г. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия акций.

Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖД «Циолковский» расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, уч. 26. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОР СТРОЙ». ОГРН 1253600009046.

