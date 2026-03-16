В Ярославле учитель отсудила компенсацию за сгенерированное ИИ-видео

В Ярославле суд взыскал с родителей семиклассника 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда учителю, честь и достоинство которого пострадали в результате сгенерированного ребенком видео. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В пресс-службе рассказали, что в феврале 2025 года ученик снял на видео учительницу математики на рабочем месте без ее ведома и согласия. Затем ребенок с помощью искусственного интеллекта сгенерировал видео, «на котором педагог превращается в мужчину с обнаженным торсом атлетического сложения», и опубликовал его в чате класса.

Учитель обратилась в суд с иском к родителям ученика. Она пояснила, что видеоролик с ее изображением формирует негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге. «Женщина рассказала, что после произошедшего не хотела идти в класс, чувствовала на себе косые взгляды детей, был нанесен урон авторитету учителя»,— сообщили в пресс-службе суда.

Родители семиклассника иск не признали и посчитали, что видео не несет порочащего характера. Они указали, что ребенок снял видео, но не придумывал сюжет, использовав трендовый эффект. По их мнению, между учителем и их сыном не сложились отношения.

Суд решил, что действия ученика привели к нравственным страданиям преподавателя, и взыскал с родителей компенсацию морального вреда.

