Песков о фильме «Господин Никто против Путина», переговорах по Украине и лечении Хаменеи в РФ
Песков отказался комментировать слухи о лечении Хаменеи в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать слухи о лечении верховного лидера Ирана в Москве, рассказал о реакции Владимира Путина на выступление российских паралимпийцев и признался, что не смотрел оскароносный документальный фильм снятый учителем из РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
О российских паралимпийцах
- Путин в ближайшее время рассмотрит возможность встречи с российскими паралимпийцами.
- Президент рад блистательному выступлению спортсменов из РФ на Паралимпиаде, они герои.
- Санкции Киева не способны бросить какую-то тень на успешное выступление российских паралимпийцев на играх в Милане.
О войне в Иране
- В Кремле не комментируют информацию, появившуюся в кувейтских СМИ, о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после ранения был тайно вывезен в Москву для оказания медицинской помощи.
- Нужно спрашивать у Зеленского, откуда он взял, что РФ поставляет Ирану российские БПЛА «Герань».
О нефтяном рынке
- РФ ожидает дополнительных поступлений в бюджет на фоне роста цен на нефть и временного смягчения американских санкций.
О Путине
- Путин сегодня встретится с главой Удмуртии Бречаловым.
- Путин провел телефонный разговор с президентом Эфиопии.
О переговорах по Украине
- Призыв Трампа к Зеленскому пойти на сделку подтверждает, что именно Украина — основной тормоз в процессе урегулирования.
- Никакого интереса к теме Украины Трамп, судя по его заявлениям, не терял.
- Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, место и время по понятным причинам пока не определены.
- Сейчас приоритеты у переговорщиков из США другие, у них много нагрузки на других направлениях.
Об «Оскаре»
- В Кремле не комментируют информацию о победе фильма «Господин Никто против Путина» на «Оскаре» в номинации «Лучший документальный фильм», «я этот фильм не смотрел».