Песков о фильме «Господин Никто против Путина», переговорах по Украине и лечении Хаменеи в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать слухи о лечении верховного лидера Ирана в Москве, рассказал о реакции Владимира Путина на выступление российских паралимпийцев и признался, что не смотрел оскароносный документальный фильм снятый учителем из РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

О российских паралимпийцах

  • Путин в ближайшее время рассмотрит возможность встречи с российскими паралимпийцами.
  • Президент рад блистательному выступлению спортсменов из РФ на Паралимпиаде, они герои.
  • Санкции Киева не способны бросить какую-то тень на успешное выступление российских паралимпийцев на играх в Милане.

О войне в Иране

  • В Кремле не комментируют информацию, появившуюся в кувейтских СМИ, о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после ранения был тайно вывезен в Москву для оказания медицинской помощи.
  • Нужно спрашивать у Зеленского, откуда он взял, что РФ поставляет Ирану российские БПЛА «Герань».

О нефтяном рынке

  • РФ ожидает дополнительных поступлений в бюджет на фоне роста цен на нефть и временного смягчения американских санкций.

О Путине

  • Путин сегодня встретится с главой Удмуртии Бречаловым.
  • Путин провел телефонный разговор с президентом Эфиопии.

О переговорах по Украине

  • Призыв Трампа к Зеленскому пойти на сделку подтверждает, что именно Украина — основной тормоз в процессе урегулирования.
  • Никакого интереса к теме Украины Трамп, судя по его заявлениям, не терял.
  • Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, место и время по понятным причинам пока не определены.
  • Сейчас приоритеты у переговорщиков из США другие, у них много нагрузки на других направлениях.

Об «Оскаре»

  • В Кремле не комментируют информацию о победе фильма «Господин Никто против Путина» на «Оскаре» в номинации «Лучший документальный фильм», «я этот фильм не смотрел».

