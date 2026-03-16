Песков о фильме «Господин Никто против Путина», переговорах по Украине и лечении Хаменеи в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать слухи о лечении верховного лидера Ирана в Москве, рассказал о реакции Владимира Путина на выступление российских паралимпийцев и признался, что не смотрел оскароносный документальный фильм снятый учителем из РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О российских паралимпийцах

Путин в ближайшее время рассмотрит возможность встречи с российскими паралимпийцами.

Президент рад блистательному выступлению спортсменов из РФ на Паралимпиаде, они герои.

Санкции Киева не способны бросить какую-то тень на успешное выступление российских паралимпийцев на играх в Милане.

О войне в Иране

В Кремле не комментируют информацию, появившуюся в кувейтских СМИ, о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после ранения был тайно вывезен в Москву для оказания медицинской помощи.

Нужно спрашивать у Зеленского, откуда он взял, что РФ поставляет Ирану российские БПЛА «Герань».

О нефтяном рынке

РФ ожидает дополнительных поступлений в бюджет на фоне роста цен на нефть и временного смягчения американских санкций.

О Путине

Путин сегодня встретится с главой Удмуртии Бречаловым.

Путин провел телефонный разговор с президентом Эфиопии.

О переговорах по Украине

Призыв Трампа к Зеленскому пойти на сделку подтверждает, что именно Украина — основной тормоз в процессе урегулирования.

Никакого интереса к теме Украины Трамп, судя по его заявлениям, не терял.

Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, место и время по понятным причинам пока не определены.

Сейчас приоритеты у переговорщиков из США другие, у них много нагрузки на других направлениях.

