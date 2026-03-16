Суд на Урале оштрафовал бизнесмена за взятку чиновнику Каменского округа

Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) назначил штраф в размере 350 тыс. руб. предпринимателю Андрею Коровину за дачу взятки должностному лицу администрации Каменского городского округа, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он был признан виновным по ч.2 ст.291 УК РФ (дача взятки). По двум эпизодам ч.4 ст.291 УК РФ уголовное преследование обвиняемого было прекращено, так как он признал вину и активно содействовал следствию.

Как было установлено судом, в 2024 году Андрей Коровин дал взятку 580 тыс. руб. местному чиновнику, который отвечал за сферу энергетики и ЖКХ. Деньги предназначались для содействия в заключении и исполнении муниципальных контрактов на ремонт теплосетей. Кроме того, чиновник за названную сумму должен был покровительствовать бизнесу Андрея Коровина.

«Весной-летом 2024 года чиновник организовал встречи Коровина с руководителями подрядных организаций, выполнявших муниципальный контракт по капремонту теплосетей в поселке Мартюш. Он попросил привлечь предпринимателя к субподрядным работам. Коровин зарегистрировался как ИП, заключил договор, выполнил работы и получил оплату. 10 октября 2024 года бизнесмен лично передал должностному лицу 80 тыс. руб. за оказанное содействие», — сообщили в пресс-службе судов региона.

Другая часть денег была передана 1 декабря 2024 года через посредника, который не подозревал о преступном характере подобных действий. Деньги предназначались для способствования заключению с бизнесом Андрея Коровина двух новых муниципальных контрактов — на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в селе Сипавское и в поселке Новый Быт (Свердловская область).