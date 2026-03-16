Петербуржцы третий день подряд жалуются на работу Telegram

Жители Санкт-Петербурга столкнулись со сложностями в использовании мессенджера Telegram. За сутки жалобы на работу интернет-приложений поступили от 2247 пользователей, зафиксировал сайт Downdetector.

С субботы, 21 марта, время загрузки чатов и фотографий значительно увеличилось. У некоторых пользователей не выгружались снимки и видео.

Из 2247 жалоб четверть приходится на работу Telegram. Еще 24% приходится на «Кинопоиск», на «СДЭК» — 9%, «Яндекс» — 7%.

Татьяна Титаева