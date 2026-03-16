В Кузбассе почти 70 населенных пунктов находятся под угрозой паводка в 2026 году

В Кузбассе 67 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Илья Середюк.

«Семь из них вода может отрезать от большой земли. По прогнозам Кемеровского гидрометцентра, вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля. Снега выпало значительно выше нормы, толщина льда на Томи, Кондоме и других реках тоже выше средних значений», - пояснил господин Середюк.

946 человек проживают на территориях, которые попадают в зону риска полной изоляции. Под угрозой также находятся 60 участков дорог местного значения, 14 мостов, 27 социальных объектов.

Ранее глава региона сообщал, что зимой выпало на территории области выпало много осадков, из-за чего накопилось много снега в верховьях рек.

Александра Стрелкова