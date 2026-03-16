Лавров: визит главы МИД Кении придаст импульс двустороннему сотрудничеству

Глава МИД Кении Мусалия Мудавади прибыл с визитом в Россию. На встрече с кенийским коллегой российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что стороны постараются наметить новые цели для развития двусторонних отношений. Он добавил, что рассчитывает на новый импульс в сотрудничестве двух стран.

Глава МИД Кении Мусалия Мудавади (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Я не сомневаюсь, что ваш визит и переговоры, которые мы проведем в Москве, позволят придать новый импульс нашему политическому диалогу, позволят наметить пути нашего дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества»,— сказал господин Лавров, открывая переговоры с кенийским коллегой.

Сергей Лавров также отметил «давнюю историю дружбы, сотрудничества, взаимопонимания, взаимной поддержки» между двумя странами. По его словам, «эти традиции, конечно же, помогают развивать отношения во всех областях, на данном очень важном этапе мирового развития».

Анастасия Домбицкая