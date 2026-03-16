Суд обязал Белорецкую ЦРКБ построить здание для психоневрологического диспансера

Белорецкий межрайонный суд обязал Белорецкую центральную районную клиническую больницу построить или выкупить здание в Сибае для психоневрологического диспансера, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Это необходимо сделать в течение десяти месяцев с момента доведения средств министерством здравоохранения республики.

Таким образом, суд удовлетворил административный иск прокурора об устранении нарушений при эксплуатации здания психоневрологического диспансера Белорецкой центральной районной клинической больницы.

Проверка надзорного ведомства выявила, что диспансер находится в здании, которое примыкает к торговому центру, с нарушением санитарно-эпидемиологических требований в зоне жилой застройки Белорецка.

При рассмотрении дела установили, что в Белорецке и Белорецком районе нет здания для размещения психоневрологического диспансера, которое соответствовало бы требованиям законодательства.

Министерство здравоохранения республики выделило средства для подготовки помещения под психоневрологический диспансер в Сибае, куда планируется перевести психоневрологический диспансер из Белорецка.

