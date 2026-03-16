В Самаре мэрия требует признать отель «Астория» самостроем и снести его

Департамент градостроительства Самары обратился в региональный арбитражный суд с иском к муниципальному департаменту управления имуществом, администрации Кировского района и областному минимущества. Истец просит признать самовольной постройкой трехэтажное здание гостиницы «Hotel Астория» в Советском районе города. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Также профильный департамент добивается, чтобы индивидуального предпринимателя, которому принадлежит отель, обязали за свой счет и своими силами снести здание. В противном случае чиновники просят предоставить им право провести демонтаж самостоятельно.

Речь идет о гостинице, которая находится на улице Промышленности, д. 240, в районе пересечения с Аэродромной.

Георгий Портнов