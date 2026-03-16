У двух петербуржцев изъяли более 12 кг растительных наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух жителей Невского района в возрасте 34 и 38 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Общий вес изъятых у них веществ превышает 12 кг, сообщили в региональном главке МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным полиции, старший из задержанных организовал криминальный бизнес, а второй занимался сбытом наркотиков контактным способом. При личном досмотре у предполагаемого организатора изъяли полимерный пакет с веществом зеленого цвета, а в его автомобиле Nissan Teana обнаружили еще два пакета с аналогичным содержимым.

Во втором автомобиле полицейские нашли еще десять полимерных пакетов с растительным веществом зеленого цвета. Все изъятое направили на экспертизу, которая показала, что в части пакетов содержится марихуана. Исследование содержимого остальных пакетов продолжается.

В отношении предполагаемого организатора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), в отношении второго фигуранта — по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Полиция устанавливает дополнительные эпизоды и возможных соучастников.

Артемий Чулков