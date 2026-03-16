Глава СКР заинтересовался делом о ненадлежащем оказании медпомощи человеку в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах смерти мужчины в Оренбуржье. По завершении расследования главе ведомства также доложат о его результатах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве уточняют, что к ним поступило обращение жителя Оренбургской области, который не согласен с ходом установления обстоятельств смерти его брата из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. В октябре прошлого года брата заявителя доставили в медучреждение из-за ухудшения самочувствия. Медики не провели полное обследование пациента, диагноз не установили, лечение не назначили, в госпитализации отказали. Ему сделали инъекцию обезболивающего препарата и отправили по месту жительства для наблюдения у терапевта.

В этот же день мужчине резко стало хуже, его повторно доставили в эту же больницу, где врачи провели оперативное вмешательство. Спустя непродолжительное время брат заявителя скончался. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В СУ СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева