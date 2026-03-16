Более 400 млн направили на строительство корпусов для двух школ в Саратове

В Саратове ищут подрядчиков для возведения корпусов у двух общеобразовательных учреждений. Заказчиком выступает городское МКУ «Капитальное строительство». Аукционы объявлены для школ № 94 на проспекте 50 лет Октября и № 23 в 5-м Нагорном проезде.

На строительство пристройки к школе № 94 из бюджета выделено 196,4 млн руб. Заявки на участие в закупке принимаются до 26 марта.

Согласно проекту, победитель конкурса обязан возвести дополнительный учебный корпус на 350 мест (5-11 классы) к 18 ноября этого года. Площадь объекта составит около 2,9 тыс. кв. м. Пристройка будет иметь три наземных этажа и один подземный. Соединить новый корпус с существующим планируется переходом на уровне второго этажа. Во внутренних помещениях, помимо учебных классов, разместятся гардеробные и электрощитовая.

Аналогичный аукцион, но с чуть более высоким бюджетом, объявлен и для школы № 23. Начальная цена контракта здесь установлена на уровне 205 млн руб. Заявки принимают до 25 марта.

Строительно-монтажные работы по этому контракту требуется завершить также к 18 ноября. Новый трехэтажный корпус площадью 3 тыс. кв. м сможет принять 350 учеников, для которых будет сформировано 15 классов.

Нина Шевченко