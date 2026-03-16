Пейзаж после «Битвы»

В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премий «Оскар». Главным ее победителем стала политическая трагикомедия Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», выбранная лучшим фильмом минувшего года, а всего получившая шесть наград. Главный конкурент «Битвы…», блюзовый вампирский хоррор «Грешники» Райана Куглера, забрал четыре «Оскара». Комментирует Юлия Шагельман.

Гонка за «Оскаром», затянувшаяся в этом году до середины марта, на своем завершающем этапе окончательно оформилась как противостояние двух картин: «Битвы за битвой» и «Грешников». Обе лидировали по количеству номинаций (с рекордным в истории премии перевесом в пользу фильма Райана Куглера), и ни у кого не было сомнений в том, что именно одна из них станет триумфатором церемонии. Вопрос был только в том, какая именно — и сколько статуэток унесут ее создатели.

Впрочем, первый «Оскар», врученный после вступительного слова ведущего — комика и шоумена Конана О’Брайена, достался не кому-то из фаворитов, а темной лошадке.

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эми Мэдиган, сыгравшая в хорроре «Орудия» Зака Креггера зловещую тетушку Глэдис, терроризирующую небольшой американский городок. Для фильма эта номинация была единственной, а для актрисы второй — в 1986 году она выдвигалась на «Оскар» за роль второго плана в картине «Дважды в жизни». Единственная разница между церемонией 40-летней давности и нынешней, по словам Мэдиган, оказалась в «этом золотом парне», обладательницей которого она наконец стала.

Однако затем «Битва за битвой» взяла свое. Картина получила первую в истории «Оскара» награду в новой номинации — за лучший кастинг, которая досталась Кассандре Кулукундис, поработавшей с Андерсоном уже над восемью фильмами. Сам постановщик, за плечами которого 30 лет карьеры, 9 фильмов в диапазоне от выдающихся до великих («Битва…» — его десятая картина) и 11 проигранных оскаровских номинаций, наконец удостоился своих первых «Оскаров» — за лучший адаптированный сценарий и лучшую режиссуру. «Вы умеете заставить человека изрядно потрудиться»,— почти не пошутил он, принимая второй из них. А потом подоспел и третий, продюсерский, за лучший фильм. Приятным дополнением в коллекции «Битвы…» стала награда за лучший монтаж для Энди Юргенсена.

В свою очередь, «Грешники» снова побили рекорд, на сей раз в номинации за лучшую операторскую работу. В ней впервые за всю историю победила женщина — Отем Дюральд Аркапоу (до нее в этой категории женщины номинировались всего три раза: в 2018, 2021 и 2022 годах), которая заодно стала и первым не белым лауреатом этой награды. Райан Куглер, кинематографист другого поколения, нежели Андерсон, но тоже уже успевший познать горечь поражений, также получил свой первый «Оскар» — за лучший адаптированный сценарий. А для композитора «Грешников», шведа Людвига Горанссона его победа уже третья (у него уже были «Оскары» за музыку к «Оппенгеймеру» и «Черной Пантере» того же Куглера).

Одним из самых напряженных моментов церемонии было объявление победителя в номинации за лучшую мужскую роль. Большинство экспертов ставили здесь на Майкла Б. Джордана, сыгравшего в «Грешниках» гангстеров-близнецов Смока и Стэка. Но некоторые все-таки продолжали надеяться на чудо и награду для более сильных претендентов — Тимоти Шаламе или Вагнера Моура.

Чуда не случилось: Джордан забрал свой приз, перечислил своих оскароносных предшественников-афроамериканцев и даже попытался продемонстрировать актерский диапазон, заплакав на сцене, но это у него не получилось.

Четвертая актерская награда, за лучшую женскую роль, предсказуемо досталась Джесси Бакли, сыгравшей жену Уильяма Шекспира и мать его детей в «Хамнете» Хлои Чжао. Ее победа оказалась единственной для фильма с девятью номинациями. Одну статуэтку из потенциальных девяти получила и «Сентиментальная ценность» норвежца Йоакима Триера, ставшая лучшим иностранным фильмом. А команда девятикратного номинанта «Марти Великолепного» отправилась домой с пустыми руками, к нескрываемому огорчению его главной звезды Тимоти Шаламе.

Саму церемонию организаторы очень старались провести в духе любви к искусству, дружбы народов и оптимизма. Сцена была оформлена в виде зеленого сада, Конан О’Брайен шутил про номинантов, искусственный интеллект, Netflix и Amazon (Трампу, конечно, тоже досталось, но кого этим удивишь на его втором сроке). Только Хавьер Бардем, представлявший награду за лучший иностранный фильм, не смог удержаться от призыва срочно освободить Палестину. Из лауреатов же самую острополитическую речь произнес Дэвид Боренштейн, один из режиссеров «Мистера Никто против Путина», ставшего лучшим документальным фильмом, причем касалась она исключительно внутриамериканских насущных вопросов. Остальные же, включая его соавтора Павла Таланкина, в основном говорили об абстрактном мире во всем мире или ограничивались своей профессиональной сферой.

Вряд ли, конечно, очередная наградная церемония поможет решить хоть одну из злободневных политических и прочих проблем, но как ни странно, на фоне их все растущего числа, в этом году она получилась и вправду праздничной. Даже несмотря на необычно длинную часть церемонии, посвященную скончавшимся за прошедший год кинематографистам.