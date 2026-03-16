Пожар произошел на двух этажах расселенного дома в Кстове

Расселенный двухэтажный дом загорелся на территории Кстова в Нижнем Новгороде в ночь на 16 марта. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, огнем были охвачены квартиры на первом и втором этажах дома по улице Магистральной. Общая площадь пожара составила 200 кв. м, пострадавших нет.

Возгорание ликвидировали 22 спасателя. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

