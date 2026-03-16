Прокуратура Башкирии подала иск к минземимущества и застройщику «Строитэк-Арт»

Арбитражный суд Башкирии назначил на 5 мая рассмотрение иска республиканской прокуратуры к министерству земельных и имущественных отношений Башкирии и ООО «Специализированный застройщик "Строитэк-Арт"» (аффилированно с предпринимателем Рустамом Аннамурадовым). Третьим лицом является мэрия Уфы.

Суть исковых претензий неизвестна.

«Строитэк-Арт», по данным Единой информационной системы жилищного строительства, возводит 18-этажный жилой комплекс бизнес-класса «Аурика» на улице Менделеева в Уфе: между остановками «Трамплин» и «Ак йорт». Ввод объекта в эксплуатацию общей жилой площадью 21,9 тыс. кв. м планируется во втором квартале 2028 года. Продажи квартир еще не начались.

Олег Вахитов