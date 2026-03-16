В Ульяновской области агрофирме отдали земли по цене в 50 раз ниже рыночной

Следственное управление СКР по Ульяновской области на основании материалов прокурорской проверки возбудило уголовное дело в отношении пока не установленных чиновников по факту превышения должностных полномочий при продаже земли (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщила в понедельник прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, прокурорская проверка показала, что региональное министерство строительства и архитектуры (сейчас эти функции у регионального министерства имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития) на основании представленных руководителем ООО «Агрофирма “Астрон-Агро”» «документов с недостоверными сведениями» передало агрофирме по договору купли-продажи без проведения торгов и по заниженной в более чем 50 раз рыночной стоимости сельскохозяйственные земли, находившиеся в государственной собственности региона. В прокуратуре отмечают, что эти незаконные действия повлекли причинение региональной казне ущерба на сумму 38 млн руб.

Получить комментарии от СУ СКР не удалось.

Ранее, 30 апреля 2025 года, арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск заместителя областного прокурора к региональному минимущества и «Астрон-Агро» о признании незаконным и недействительным договора купли-продажи земельного участка и его возврате в госсобственность. Как следует из материалов дела, проекту «Астрон-Агро» распоряжением правительства региона от 23 мая 2017 года был присвоен статус «особо значимого» с предполагаемой суммой инвестиций 208 млн руб. и датой завершения в декабре 2023 года. После этого в декабре 2018 года земельный участок был передан в аренду. Затем, уже при новом губернаторе, агрофирма обратилась в региональный минстрой с заявлением о приобретении участка в собственность. В ноябре 2022 года участок был продан агрофирме без проведения торгов. Однако в апреле 2024 года выездная проверка минэкономразвития показала, что из 50 участков общей площадью 6,37 тыс. га, предоставленных агрофирме под инвестпроект, используются лишь восемь участков, а полученный в собственность земельный участок был разделен на два и продан частным лицам. В связи с этим в сентябре 2024 года инвестпроект был лишен статуса особо значимого. На основании этого арбитражный суд признал договор купли продажи недействительным. В последующем, в связи с лишением статуса особо значимого инвестпроекта, решением арбитражного суда (уже по иску минимущества) у агрофирмы были изъяты из аренды и остальные земельные участки, переданные под проект. Апелляционная инстанция с этими решениями согласилась.

В прокуратуре не исключают вероятность наличия в деле коррупционной составляющей и отмечают, что все детали позволит показать расследование уголовного дела. Пока уголовное дело возбуждено только по факту, обвинение никому не предъявлено.

ООО «Агрофирма “Астрон-Агро”» зарегистрировано в феврале 2017 года, одновременно с появлением инвестпроекта. Владелец доли 55% и директор — Дмитрий Ферапонтов, совладелец (45%) — Елена Богданова.

Сергей Титов, Ульяновск