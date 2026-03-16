В Ижевске ищут подрядчика для капремонта ливневки на улице Удмуртской

В Ижевске объявлен аукцион на выполнение капитального ремонта сетей ливневой канализации на участке ул. Удмуртской от ул. Кирова до ул. Пастухова. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 377 млн руб. В ходе конкурса потенциальные исполнители могут предложить более низкую цену выполнения работ. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2026 года. Гарантия на работы составит 5 лет. Заказчиком является Служба благоустройства и дорожного хозяйства.

Ранее в Ижевске была объявлена закупка на ремонт сети ливневой канализации вдоль дорог общего пользования с бюджетом до 50 млн руб.

