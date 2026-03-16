В Ижевске ищут подрядчика для капремонта ливневки на улице Удмуртской
В Ижевске объявлен аукцион на выполнение капитального ремонта сетей ливневой канализации на участке ул. Удмуртской от ул. Кирова до ул. Пастухова. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ
Начальная цена контракта составляет 377 млн руб. В ходе конкурса потенциальные исполнители могут предложить более низкую цену выполнения работ. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2026 года. Гарантия на работы составит 5 лет. Заказчиком является Служба благоустройства и дорожного хозяйства.
Ранее в Ижевске была объявлена закупка на ремонт сети ливневой канализации вдоль дорог общего пользования с бюджетом до 50 млн руб.