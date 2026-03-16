Глава СКР запросил доклад по делу о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Оренбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве уточняют, что к ним поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей Оренбурга на качественную транспортную инфраструктуру. На протяжении длительного времени мост через реку Урал, соединяющий несколько районов города, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие разрушается, на его поверхности образовались многочисленные ямы и выбоины. Движение транспортных средств по нему затруднено.

Профильные структуры организовали ремонт переправы, но работы проводятся с нарушением технологии. Проблема не решена, полотно не приведено в нормативное состояние, эксплуатация моста небезопасна.

В СУ СКР по Оренбургской области возбуждалось уголовное дело. Однако первый заместитель прокурора Ленинского района Оренбурга Максим Притула отменил постановление о возбуждении дела. Обжалование такого решения следственными органами СКР вплоть до прокурора области Руслана Медведева результатов не принесло. В региональном СУ СКР в целях защиты прав граждан вновь возбудили уголовное дело.

