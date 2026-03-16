В Удмуртии появятся единые государственные учебники

В Удмуртии начнется внедрение единых государственных учебников по всем предметам. Министерство образования и науки республики сообщает, что на финальной стадии подготовки находятся учебники по обществознанию для 9-го и 10-го классов, которые будут доступны во всех школах России уже в следующем году.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С нового учебного года также начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России», для которого будут предоставлены соответствующие пособия.

В 2026 году продолжится разработка учебников по русскому языку и литературе, а также по математике, информатике, физике, химии и биологии с привлечением Российской академии наук. До конца года в федеральный перечень учебников планируется включить новые учебники для 10-11-х классов по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии, а также по труду (технологии) для 5-9-х классов.

Анастасия Лопатина