В Британии призвали к разработке независимой от США системы ядерного сдерживания

Великобритании необходимо разработать полностью независимые средства ядерного сдерживания. С таким предложением выступил лидер либеральных демократов, третьей по популярности партии в королевстве, Эд Дэйви, на весенней конференции партии в Йорке. По его словам, дальнейшая зависимость Великобритании от поддержки США представляет собой неприемлемый риск для национальной безопасности.

«В Великобритании работают лучшие ученые, лучшие инженеры, лучшие строители в мире. Так давайте же начнем создавать здесь, в Соединенном Королевстве, собственный, по-настоящему независимый ядерный потенциал сдерживания»,— сказал Эд Дэйви.

Сейчас Великобритания располагает атомными подводными лодками и боеголовками, но зависит от ракет Trident, поставляемых США. Королевство, убежден Эд Дэйви, не может полагаться на американскую администрацию в условиях, пока руководитель страны — «совершенно ненадежный президент вроде Дональда Трампа».

«Ракеты Trident, установленные на наших подводных лодках Vanguard, арендуются у Соединенных Штатов. Их техническое обслуживание зависит от американских объектов. А это значит, что работоспособность нашего сдерживающего потенциала в конечном итоге зависит от доброй воли того, кто занимает Овальный кабинет. Несколько лет назад это не казалось проблемой. Сейчас же это определенно стало проблемой»,— уточнил представитель либерал-демократов.

«Пока Трамп находится у власти, мы, безусловно, не можем полагаться на Америку как на надежного союзника, как это было раньше»,— заявил Эд Дэйви. По словам британца, страна должна в конечном итоге заменить эту систему другой, находящейся под британским контролем. Он напомнил, что в 2042 году ракеты Trident потребуют замены, и призвал не отдавать «миллиарды с трудом заработанных налогоплательщиками денег американской оборонной и технологической промышленности», а потратить их в Великобритании.

