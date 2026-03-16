Зарубежные СМИ: Почему союзники США не горят желанием защищать танкеры в Ормузском проливе?

США создадут коалицию для защиты нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Какие страны войдут в объединение, станет известно до конца недели, пишет The Wall Street Journal. Впрочем, позитивной реакции рынков на эту новость не последовало. На утренних торгах фьючерсы на марку Brent прибавляют 2,5%, котировки закрепились в районе $106 за баррель. Государства-союзники США пока не горят желанием защищать танкеры совместно с американцами. По данным Financial Times, Франция, Германия и Южная Корея проигнорировали призыв Дональда Трампа. Великобритания и вовсе отказалась направлять свои корабли, но согласилась обсудить поставку дронов для поиска морских мин. Дональд Трамп заявил, что страны НАТО «ждет очень плохое будущее, если они не примут участие в разблокировке торгового пути». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Две недели назад Трамп объявил, что военно-морские силы США готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Однако командование американского флота отклонило все запросы судоходных компаний из-за слишком высоких рисков, писал Reuters со ссылкой на источники.

Поэтому Вашингтон вынужденно ищет компромиссы на фоне того, как растут цены на нефть. 15 марта в Белом доме прошла встреча чиновников из президентской администрации с главами энергетических компаний Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips. По информации источников The Wall Street Journal, топ-менеджеры прогнозируют глобальный энергетический кризис – если перебои с поставками через Ормузский пролив не прекратятся. При этом обвинять в происходящем лично Трампа они не стали.

По всей видимости, единственная страна, которая продолжает получать сырье из региона, — это Китай. По крайней мере, Bloomberg обнаружил в Персидском заливе несколько иранских танкеров для перевозки нефти и СПГ. Их пункт назначения — как раз КНР. Ранее источник агентства в Исламской республике сообщал, что Тегеран готов пропускать суда через Ормузский пролив, но только при условии, что их грузы будут торговаться в китайских юанях.

Тем временем в Белом доме по-прежнему не стихают разговоры о начале наземной операции США. Трамп пойдет на такой шаг, если Ормузский пролив останется заблокированным, рассказал порталу Axios высокопоставленный американский чиновник. По его словам, Соединенные Штаты могут захватить остров Харк. Там обрабатывается до 90% всей иранской нефти, которая идет на экспорт. 15 марта американцы впервые с начала эскалации конфликта нанесли удары по острову. Впрочем, решение о высадке десанта на Харк, еще не принято. «Пока действует блокада, Трамп не сможет закончить войну, даже если захочет», цитирует Axios одного из чиновников Белого дома.