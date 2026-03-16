Пассажирка Kia Rio погибла после столкновения с забором в Петродворцовом районе

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Петродворцовом районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, 15 марта в 12:20 42-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, двигалась по улице Новые Заводы, не справилась с управлением и съехала с дороги. После этого машина наехала на бордюрный камень, а затем — на бетонно-арматурный забор.

В результате аварии водитель и ее 74-летняя пассажирка получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Позднее пассажирка скончалась в медучреждении, не приходя в сознание.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Артемий Чулков