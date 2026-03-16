«Полюс» снизил объем производства золота на 16% в 2025 году

Объем производства золота российской компании «Полюс» (MOEX: PLZL) составил 2,53 млн унций по итогам 2025 года. Это на 16% ниже показателя годом ранее, следует из отчета на сайте компании.

Как пояснили в пресс-службе «Полюса», отрицательная динамика связана с плановым сокращением добычи золота на Олимпиаде и Благодатном в Красноярском крае «при переходе на следующие очереди и этапы карьеров».

Объем добычи руды за 2025 год в «Полюсе» снизился на 19% год к году, до 79,4 млн т. По данным компании, это произошло из-за сокращения добычи горной породы на Олимпиадинском и Благодатном месторождениях после начала более интенсивных «вскрышных работ на следующих очередях и этапах». Объем переработки руды в 2025 году составил 52,6 млн т (+4% г/г).

По итогам 2025 года выручка «Полюса» увеличилась на 19%, до $8,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 12% год к году и составил $6,3 млрд. Капитальные затраты компании в 2025 году достигли рекордных $2,2 млрд (+73%).

ПАО «Полюс» — один из лидеров по добыче золота в России. Основные производственные объекты компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.