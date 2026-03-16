Жительницы Нижней Туры получили травмы из-за схода снега и льда с крыши

В Нижней Туре возбудили уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) — две местные жительницы получили травмы из-за схода снега и льда с крыши, сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Прокуратура также организовала проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным, после полудня 15 марта оперативные службы получили сообщение об инциденте на ул. Машиностроителей, 1: снег и лед упали на женщин 73 и 30 лет. Одна из них получила травму головы и была госпитализирована, вторая — ушибы. Ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

Дом обслуживается ООО «Управляющая компания Антуфьев». Следствие считает, что инцидент произошел из-за ненадлежащего содержания и обслуживания дома управляющей компанией, сотрудники которой обязаны были производить своевременную чистку кровли зданий от снега. Расследование продолжается.

Ирина Пичурина