В Башкирии в феврале сократилась выдача потребкредитов

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в феврале в Башкирии составило 40 тыс. единиц, уменьшившись с января на 7%.

Наибольшее количество выданных потребкредитов в регионах было отмечено в Москве (82,9 тыс.), Московской области (78,0 тыс.), Краснодарском крае (61,1 тыс.), а также в Тюменской (49,4 тыс.) и Свердловской (46,6 тыс.) областях.

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов по сравнению с январем была зафиксирована в Белгородской области (-10,6%), Москве (-10,1%), Нижегородской области (-10,0%), Хабаровском крае (-9,9%) и Московской области (-9,2%).

В целом в России в прошлом месяце было выдано 1,38 млн потребкредитов, что на 7,4% меньше, чем в январе.

