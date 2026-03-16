Все туры в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом из Казани аннулированы до конца марта. Об этом сообщил президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

Туры в ОАЭ из Казани отменили до конца марта

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По его словам, туристические компании временно приостановили продажу путевок на апрель и май.

Ранее Министерство экономического развития России предупредило об угрозе безопасности туристических поездок в ряд стран Ближнего Востока, включая ОАЭ. Ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в регион в туристических целях до нормализации обстановки.

Как сообщил гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, если тур отменен по независящему от туроператора решению органов власти, компания обязана вернуть деньги за минусом своих документально подтвержденных понесенных расходов. Оператор может договориться с клиентом и не возвращать сумму, предложив вместо них близкий по стоимости туристский продукт.

Анна Кайдалова