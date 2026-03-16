Позиционирование транспорта с помощью радиомаяков тестируют в Петербурге

В Санкт-Петербурге под руководством комитета по транспорту тестируют различные варианты альтернативного геопозиционирования общественного транспорта, в том числе с использованием RFID-меток. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет.

Сейчас такая система внедряется в СПб ГУП «Горэлектротранс» для трамваев. Работы по распространению на другие виды транспорта ведутся совместно с СПб ГУП «Пассажиравтотранс». По итогам пилотных проектов власти намерены выбрать наиболее подходящий вариант, который затем будет централизованно применяться для всех видов транспорта, включая автобусы и электробусы.

Гендиректор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин рассказал изданию, что RFID-метки позволяют подтверждать транспортную работу в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы и отключений интернета. По его словам, предприятие вместе с комитетом по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» прорабатывает оснащение такими решениями маршрутов общественного транспорта.

RFID-система состоит из считывателей и меток: первые устанавливают на транспорт, вторые — на дорожную инфраструктуру. При этом для автобусов и электробусов, которые не привязаны к рельсам или контактной сети, встает вопрос о месте размещения считывающих устройств.

Один из возможных вариантов предложили в ООО «Сервисный центр Транстелематика». Генеральный директор компании Михаил Казаков рассказал газете, что метки можно размещать в технологических отверстиях, остающихся после взятия проб асфальта. По его оценке, срок службы такой метки может составить несколько лет — до следующего капитального ремонта дороги, однако для реализации схемы потребуется согласование и финансирование.

Вместе с тем опрошенные газетой эксперты указывают на возможные сложности. Они связаны как с распределением полномочий между ведомствами, отвечающими за дороги и транспортную инфраструктуру, так и с техническими рисками. В частности, специалисты не исключают, что нарушение однородности покрытия может привести к появлению трещин. Среди альтернативных решений собеседники издания называют установку меток на остановках, перекрестках и оборудовании дорожной инфраструктуры, а также анализ видеопотока с городских камер.

