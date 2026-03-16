В Самаре от чиновников потребовали передать 347 объектов ЖКХ на баланс РСО

Прокуратура выявила в Самаре 347 объектов водо- и теплоснабжения, которые не числятся на балансе ресурсоснабжающих организаций. Контрольный орган обратился в суд с иском к чиновникам и потребовал передать объекты ЖКХ соответствующим РСО. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее горожане коллективно пожаловались в прокуратуру на проблемы с водой и отоплением в Самаре. Проверка показала, что на территории города в реестр муниципального имущества включены 347 объектов водо- и теплоснабжения, которые никто не обслуживает.

В связи с этим контрольный орган обратился с исками в суд. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Прокуратура контролирует передачу объектов ЖКХ на баланс РСО.

Георгий Портнов