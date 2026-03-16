Жительница Башкирии получила год колонии за удар ногой по руке полицейского

Баймакский районный суд приговорил местную жительницу, признанную виновной в применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ), к году колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2025 года участковый прибыл к дому подсудимой для проверки по ее заявлению. Отказываясь от объяснений, фигурантка уголовного дела схватила его за форму и начала нецензурно ругаться. Ее задержали и поместили в автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции. По пути обвиняемая ударила ногой по рулю машины и по руке полицейского, что привело к аварии.

Ей также вменялось умышленное повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ).

Подсудимая не признала вину.

Майя Иванова