Освещение на трассе Уфа-Оренбург обещали починить до 15 апреля

Исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Дмитрий Горб на оперативном совещании в правительстве Башкирии обещал, что освещение на трассе Уфа — Оренбург по временной схеме заработает к 15 апреля. Он отметил, что после поставки кабелей и расходников будут монтировать постоянные светильники. Работы планируют завершить до 2 августа.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров проехал по трассе Уфа — Оренбург и возмутился, что на ней нет освещения. Он пригрозил обратиться к министру транспорта России или в прокуратуру, если вопрос не решат оперативно.

