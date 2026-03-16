МСП теряет связи

Полторы недели без сети — в Москве с перебоями работают даже «белые списки», жалуются пользователи. Столичный бизнес при этом может терять по 1 млрд руб. в день, такие подсчеты приводил “Ъ”. Как предприниматели переживают ограничения?

Дождались: в Москве вернули 2007-й или хотя бы 2016-й. Пока до клиентов не доходит рассылка в Telegram-чатах, поставщики предупреждают о задержках по смс, электронной почте или обычными звонками. Сквозь принудительный цифровой детокс в конце прошлой недели должны были пробиться «белые списки». Но те работают довольно выборочно, жалуются пользователи. В МФТИ, например, посоветовали ориентироваться по Солнцу и звездам. Хотя навигация — далеко не главная проблема, говорит таксист и автор блога «Такси.Stories» Алексей Куликов.

По его словам, если приложение для клиентов еще прогружается, водительский сервис работать отказывается: «В пятницу, 13 марта ситуация была полегче, кроме Таганки и Китай-города. Честно говоря, заказы там я просто не принимал. А в субботу интернет стал плохо работать уже и на окраинах. Ты приезжаешь на точку, но не можешь поставить статус, что ты на месте, или завершить заказ. В итоге все решалось через звонки — другого способа просто нет. Как и обратной связи, поддержки фактически нет, отвечают только боты».

Перебои со связью анонсировали и в областной думе. Бизнес опасается, что за время ограничений просто потеряет часть клиентов, говорит учредитель химчистки-прачечной «Акварели» в Химках Тамара Нехорошева: «Мы и так живем и работаем в режиме постоянного преодоления. То эквайринг перестает работать, то невозможно распечатать и оформить договор на услугу. Приходится заполнять все вслепую, на листочках — это, конечно, никуда не годится для XXI века. Мы постоянно переписываемся с клиентами, обсуждаем рабочие вопросы. А когда нет интернета, сделать этого просто невозможно — в итоге мы теряем клиентов».

Страдает вся коммуникация, подтверждает основатель интернет-магазина продуктов Fstok.ru Анастасия Колчина: «Основная проблема — коммуникация с курьерами. Мы, например, не можем отследить их по доставке, поэтому приходится переходить на смс, а это значительно дороже. При этом падения заказов мы пока не видим.

Больше страдают маркетинговые активности и коммуникация с клиентами по конкретным заказам. Немного сдвинулась и работа с поставщиками, водители тоже иногда сталкиваются с трудностями».

Шутки последних дней: про «Кофеманию» и ее возможные расценки за килобайт интернета, Telegram-канал «Антиглянец» поговорил с официантом точки на «Патриках» и узнал, что в сети впервые за 20 лет появится Wi-Fi.

Некоторые компании до последнего надеялись продолжать работу в старом режиме, отмечает управляющий партнер «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов: «Мы видим, что еще с прошлого лета организации начали задумываться о переходе на Wi-Fi как дополнение к мобильной связи, но далеко не все успели это сделать. Сейчас этот процесс заметно ускорился. Таких масштабных перебоев раньше не было, поэтому Wi-Fi во многом помогает закрывать базовые потребности — прежде всего внутри помещений: чтобы работали кассы, банкоматы и другие сервисы для бизнеса. Но в целом это лишь полумера.

Полноценной альтернативой мобильной связи Wi-Fi стать не сможет».

Провайдеры в свою очередь ищут способы установить лимиты на трафик проводного интернета. Как пишет Российская газета, оператор «Дом.ру» тестирует ограничения в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге: если физлицо в месяц расходует больше 3 ТБ, ему замедляют интернет до 50 Мбит в секунду. Объясняется мера подозрением в «бизнес-потреблении». ФАС эти действия обещала «оценить».

Александра Абанькова, Ангелина Зотина