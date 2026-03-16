Радий Хабиров предложил установить интеллектуальные камеры в интернатах и школах

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания предложил оснастить интеллектуальными камерами наблюдения с использованием искусственного интеллекта социальные учреждения, в том числе интернаты, а затем школы и другие учреждения. Он отметил, что это «большая экономия и эффективное использование всех этих территорий помещений». Предложение поступило после доклада министра спорта Руслана Хабибова, который продемонстрировал работу интеллектуальных камер видеонаблюдения на спортивных объектах.

«Руслан Тагирович, хорошая работа»,— одобрил глава республики. «Мы с Ольгой Николаевной (министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ольга Кабанова) займемся этим вопросом»,— отреагировал на поручение Руслан Хабибов.

