Скульптуру Церетели «Жены декабристов» перевезут из Москвы в Иркутск

В Иркутске установят масштабную скульптурную композицию народного художника России Зураба Церетели «Жены декабристов. Врата судьбы». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптурная композиция "Жены декабристов. Врата судьбы" работы Зураба Церетели

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

По словам главы региона, скульптурная композиция состоит из 11 женских фигур в бальных и летних нарядах. Высота каждой — около трех метров. Образы жен декабристов автор поставил перед бронзовыми воротами высотой 4,7 м, на которых выгравированы имена ссыльных декабристов. В частности, скульптор изобразил Марию Волконскую, Екатерину Трубецкую, Наталью Фонвизину, Елизавету Нарышкину. Скульптура была создана в 2008 году.

Сейчас композиция находится в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве. Музей намерен подарить ее столице Приангарья. Власти рассматривают несколько вариантов размещения скульптуры, в том числе в исторической части Иркутска.

Михаил Кичанов