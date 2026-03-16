Сиротам в Башкирии выдали жилье после вмешательства прокуратуры

После вмешательства Белорецкой межрайонной прокуратуры администрация района выдала квартиры шестерым детям-сиротам.

Проверка надзорного ведомства установила, что шестеро местных жителей в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей и состояли на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Квартиры они получили после того, как надзорное ведомство обратилось с иском в суд, отметили в прокуратуре.

Майя Иванова