Ильдар Рамазанов покинул пост замглавы исполкома Нижнекамского района

Замруководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Ильдар Рамазанов покинул должность. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома района Рустем Латыпов.

На эту должность назначили Александру Офицерову.

Рамазанов занимал пост с 2023 года и курировал социальный блок муниципалитета — здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт. Он переходит на новую работу в городе Октябрьский.

Анна Кайдалова